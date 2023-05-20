В настоящее время не существует плана поставки Украине американских истребителей.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, Соединенные Штаты поддержат совместные международные усилия по обучению украинских пилотов современным истребителям, включая F-16.

Как пишет Politico, обучение будет проходить за пределами Украины на одном из европейских полигонов, и официальные лица надеются начать обучение в ближайшие недели.

Коалиция стран, участвующих в подготовке, будет решать, когда реально предоставить истребители, сколько их отправить и кто будет их передавать по мере обучения в течение ближайших месяцев. Этот шаг еще больше укрепит и улучшит возможности украинских ВВС.

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Внастоящее время не существует плана поставки Украине американских истребителей, и от союзников не поступало официальных запросов о передаче Украине своих собственных F-16. Любые F-16, переданные США или их союзниками, вряд ли прибудут на Украину вовремя для ожидаемого контрнаступления.

Этот шаг является мощным сигналом о том, что США и союзники полностью едины в обеспечении того, чтобы Украина оставалась суверенной, независимой и безопасной страной, способной защищаться и сдерживать будущие атаки.

Современные истребители для Украины - детали

19 мая США дали добро на обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Также США вместе с союзниками планируют предоставить Украине истребители F-16, но это произойдет уже после украинского контрнаступления.

Португалия приняла решение присоединиться к международным усилиям по обучению украинских пилотов и механиков на западных боевых самолетах.