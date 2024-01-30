Ответ хотят реализовать в несколько этапов.

Президент США Джо Байден определился с тем, как США будут реагировать на атаку беспилотника в Иордании, в результате которой погибли военнослужащие США. Об этом он сообщил, разговаривая с журналистами на выходе из Белого дома, пишет Reuters.

Отмечается, что сам Байден не уточнил, как именно будут реагировать США на это нападение. Он лишь отметил, что решение было принято после консультаций с главными советниками Белого дома.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты имеют многоступенчатый сценарий ответа на это нападение. "Для вас справедливо ожидать, что мы ответим соответствующим образом. И очень возможно, что вы увидите здесь многоуровневый подход, не просто одно действие, а по сути несколько действий", – сказал он.

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Сам Байден заявил, что Соединенным Штатам не нужна широкая война на Ближнем Востоке, в частности на территории Ирака. "Это не то, что я ищу", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, несет ли Иран ответственность за нападение на американских военных, Байден добавил: "Я считаю... их ответственными в том смысле, что они поставляют оружие" тем, кто совершил нападения.

Смертельное нападение на военных США в Иордании

Как писал УНИАН, трое военнослужащих США были убиты и по меньшей мере 34 ранены во время атаки проиранской парамилитарной группы на американскую военную базу в Иордании близ сирийской границы. Атаку осуществили с помощью беспилотника.

Это нападение стало одним из самых кровавых для американской армии за последнее время. В США политики требуют от Байдена нанести прямой ответный удар по Ирану. Некоторые недовольны тем, что американская политика сдерживания на Ближнем Востоке якобы начала проваливаться.

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