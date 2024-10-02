Он не исключает существования договоренностей относительно "центров принятия решений".

Кремлевский правитель Владимир Путин имеет определенный иммунитет, который защищает его от покушений на территории других государств.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун, отвечая на вопрос, повлияло ли на Путина убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, и могла бы Украина ликвидировать его, если бы имела такие возможности.

По его словам, в России есть два человека, которые официально пользуются таким иммунитетом - руководитель государства и глава Министерства иностранных дел. "И если они будут куда-то приглашены, то никто ничего не сможет сделать. Даже если они захотят поехать на заседание ООН", - пояснил он.

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По мнению Ягуна, проще было бы добраться до нескольких людей в окружении Путина. Он также не исключает существования взаимной договоренности не наносить удары по так называемым центрам принятия решений:

"Когда наши дроны летали над Кремлем, то потом вроде были какие-то контакты с Соединенными Штатами. Россияне говорили, что сейчас "лупанут", не знаю, по Верховной Раде, Офису президента. Будто там остановили и наши действия, и их действия".

Убийство Насраллы

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Израиль нанес удар по подземному штабу "Хезболлы" в Бейруте. В результате атаки был убит Хасан Насралла, который возглавлял группировку с 1992 года.

Во вторник, 1 сентября, Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля. Его назвали местью за убийство Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана.

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