Тело политика не прибыло в единственный морг в городе неподалеку от тюремной колонии, где он умер.

Тело российского оппозиционного политика Алексея Навального нет в морге российского города Салехард. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника заведения.

Отмечается, что тело Навального не прибыло в единственный морг в Салехарде, городе неподалеку от тюремной колонии, где умер политик.

При этом его пресс-секретарь Кира Ярмыш подтвердила изданию, что Навальный мертв, ссылаясь на официальное сообщение, присланное матери Навального Людмиле, и требовала немедленно передать его тело семье.

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По словам Ярмыш, другому адвокату Навального, приехавшему в Салехард, сообщили, что "причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза".

"Ее результаты якобы будут на следующей неделе. Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело", - отметила спикер.

В свою очередь директор основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов также написал об этом, заявив, что "колония обманула".

"Сказали, что тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет. ... Все о "тромбе" оказалось ложью, как и ожидалось. Тело не выдают, поскольку причины смерти не установлены", – рассказал Жданов.

"Смерть" Навального

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что в российской колонии умер Алексей Навальный.

Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, политику внезапно стало плохо после прогулки. Медики не смогли его реанимировать.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Запад в "безумных заявлениях" по поводу смерти Навального.

По его словам, никаких доказательств против России по поводу смерти политика нет.

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