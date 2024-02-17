Макс Гордеев говорит, что оппозиционера убрали из-за информации, которую он знал.

16 февраля российские власти сообщили о смерти самого известного российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что у него оторвался тромб, в результате чего произошла остановка сердца.

Однако мольфар Макс Гордеев уверен, что Алексей Навальный умер не просто так. По его словам, ему помогли отойти в мир иной.

УНИАН рассказывает, как погиб Алексей Навальный.

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Где скончался Навальный - подробности

Навальный - это известный российский оппозиционер, который, по словам Гордеева, знал много информации, которая могла бы навредить диктатору Владимиру Путину. Поэтому не странно, что его несколько лет назад уже пытались отравить.

Например, "Навальный" фильм рассказывает о том, что в 2020 году оппозиционеру становится плохо в самолете. Он впадает в тяжелое состояние, поэтому его отправляют в больницу в Омск, а когда ему становится немного лучше он переезжает на лечение в Германию.

Врачи, которые занимались лечением Навального, всячески отрицали отравление. Они говорили лишь о том, что он мог что-то не то съесть или выпить.

Однако позже Навальный узнает, что его пытались отравить ядом по типу "Новичка". Затем оппозиционер пытается понять, зачем его хотели убить.

Он возвращается в Россию, где его арестовывают. В тюрьме он провел все это время, там и умер.

Навальный - кто его убил

Мольфар Макс Гордеев уверен, что Навальный умер не своей смертью, а его отравили:

"Его отравили, это и привело к остановке сердца. Выпала карта "Тройка мечей", которая говорит о том, что человек умер от остановки сердца или от проблем с сердцем, но у Навального не было каких-то глобальных проблем в этом плане. Ему что-то налили в воду. Планировалось это потому, что он знал какую-то информацию, которая могла бы испортить репутацию Путина перед выборами. Навальный Алексей планировал выдать эту информацию, но у него не получилось. Путин убирает людей разными способами, чтобы никто не подумал, что это он".

Также Гордеев отметил, что вещество, которым отравили Навального, никто не сможет найти.

"Еще хочу сказать, что в начале года я говорил о том, что в России умрет очень известный человек, которая изменит ход событий. Мне кажется, что это именно Навальный. Потому что его смерть спровоцирует очень много разговоров. Путин хоть и выйдет сухим из воды, но в России посеется зерно негатива", - добавил мольфар.

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