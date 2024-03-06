Немецкие генералы якобы рассказали о пребывании британских войск в Украине.

Германии "не нужно извиняться" за обнародование видеозвонка, в котором случайно появились сведения о британских "войсках на земле" в Украине. Об этом заявил посол ФРГ в Великобритании Мигель Бергер, информирует The Telegraph.

Он заявил, что утечка информации была "российской гибридной атакой", которая имела целью "дестабилизировать Запад", и что некоторые реакции помогли достичь целей России.

"Мы должны быть осторожными, чтобы не попасть в российскую ловушку создания раскола, и, к сожалению, некоторые средства массовой информации и некоторые люди попали в эту ловушку", - сказал дипломат.

Издание напоминает, что в видеозвонке, который попал в СМИ, глава ВВС Германии сказал, что у Британии есть "несколько человек на земле в зоне досягаемости" - то есть, эти подразделения развернуты в глубине Украины.

"Военные эксперты предупредили, что разоблачения ставят под угрозу британские войска, поскольку ранее считалось, что их роль на земле ограничена. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал утечку информации, заявив, что этот инцидент продемонстрировал, что Германия не является "ни безопасной, ни надежной", - говорится в материале.

"Слитые" разговоры немецких офицеров

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине. Они, в частности, обсуждали, сколько дальнобойных ракет немецкого производства нужно для того, чтобы поразить Крымский мост.

Шольц пообещал быстро предоставить разъяснения после публикации записи разговора офицеров ВВС Германии. По его словам, это "большая проблема".

Также Шольца обвинили в раскрытии разведданных. Так, его заявление о присутствии французских и британских солдат в Украине назвали безответственным.

Вас также могут заинтересовать новости: