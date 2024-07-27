Ранее такие доходы решили передавать страны ЕС, к числу которых Швейцария не относится.

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это решил делать Европейский союз. Об этом заявили журналистам в Государственном секретариате по экономическим вопросам (подразделение Минэкономики Швейцарии), пишет Swissinfo.

Чиновники отмечают, что швейцарские законы и международные обязательства не позволяют Швейцарии получать какие-либо особые доходы от средств российского Центрального банка. Поэтому и передавать попросту нечего.

Отмечается, что по состоянию на апрель текущего года в швейцарской юрисдикции было заморожено активов Центрального банка Российской Федерации на сумму чуть более 7 миллиардов швейцарских франков. При этом средства Центробанка РФ находятся отдельно от замороженных активов, принадлежащих частным лицам и компаниям, связанным с Россией.

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ЕС передаст Украине доходы от российских активов

Как писал УНИАН, в пятницу, 26 июля, Евросоюз направил для поддержки Украины первые 1,5 млрд евро доходов, полученных от замороженных российских активов. Это доходы, которые получили операторы ЕС и центральные депозитарии ценных бумаг, у которых россияне когда-то разместили свои активы.

Правда, Украина не получит деньги напрямую, они будут направлены через Европейский фонд мира и Украинский фонд для поддержки военного потенциала Украины, а также на поддержку восстановления страны.

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, по такой схеме Украина ежегодно будет получать примерно 2,5-3 млрд евро. В первую очередь деньги планируют потратить на боеприпасы, средства ПВО и поддержку производителей из Украины.

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