По словам экспертов, нейтралитет Швейцарии относительно войны в Украине повлиял на продажу оружия.

Швейцария не хочет участвовать в войнах, однако "любит зарабатывать деньги". Поэтому столкновение между этими ценностями и опасения, что российский диктатор Владимир Путин представляет угрозу для всей Европы, заставляет страну переосмыслить свою оборонную позицию, пишет Politico.

В одном из отчетов, на который ссылается издание, группа экспертов советует правительству страны, которая придерживается нейтралитета с 1515 года, работать над созданием "общей оборонной способности" с ЕС и НАТО.

"После нападения России на Украину нейтралитет снова стал предметом политических дебатов, как дома, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с требованием прояснить свою позицию растет", - говорится в докладе, который призывает к "пересмотру" политики нейтралитета. Видео дня

В издании отмечают, что одним из многих факторов является то, как нейтралитет Швейцарии повлиял на продажу оружия; другим - как лучше защитить страну, которая окружена двумя группировками, к которым она не принадлежит.

"Потенциальный переворот в политике является еще одним признаком того, как полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году меняет ландшафт безопасности Европы. Неспровоцированное нападение побудило Швецию и Финляндию отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО", - напомнили в материале.

Кроме того, эксперты, которые готовили отчет, среди которых дипломаты, чиновники, бывший глава швейцарской армии и бывший директор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, показали свои выводы министру обороны и безопасности Швейцарии Виоле Амхерд, которая также является президентом Конфедерации на период до 2024 года. Такие рекомендации лягут в основу стратегии безопасности Швейцарии до 2025 года.

В Politico подчеркнули, что Берн запрещает продажу оружия странам, которые находятся в состоянии войны, поэтому это повлияло на отношения с другими странами, которые хотят отправить в Украину оружие, которое может включать швейцарские компоненты.

"Запрет на реэкспорт должен быть отменен", - отмечают авторы отчета.

Также эксперты намерены укрепить швейцарскую оружейную промышленность посредством активизации офсетной политики и получения доступа к программам вооружений ЕС и НАТО.

В отчете также говорится о том, чтобы военные расходы достигли 1% ВВП к 2030 году. Сейчас Швейцария тратит на оборону 0,76 % ВВП - это гораздо меньше, чем любой член НАТО, кроме Исландии, у которой нет армии.

Швейцария и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России. В частности страна уже добавила 69 человек и 47 организаций в свой санкционный список.

Кроме того, швейцарский федеральный совет продлил сроки, в которые предоставляются разрешения на вывод инвестированных средств из России, чтобы дать возможность швейцарским компаниям законно прекратить свою деятельность в России.

Также сообщалось, что Швейцария с начала полномасштабной войны отказала во временной защите почти 2,5 тысячам украинцев. Причины этих отказов заключаются в наличии альтернативной формы защиты в другой стране или в том, что соответствующие лица не имели права на этот статус.

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