Компания-производитель заявила, что самолеты, отправленные в Украину, могут быть заменены относительно быстро.

Шведская оппозиция требует от правительства немедленно начать переговоры о поставках JAS-39 Gripen Украине. Требование прозвучало накануне ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО.

"Я ожидаю, что во вторник мы получим приглашение от премьер-министра организовать широкий сбор для отправки Gripen в Украину", - цитирует лидера Центристской партии Мухаррема Демирока издание Aftonbladet.

Центристская партия уже давно настаивает на отправке самолетов в Украину еще до того, как Швеция будет принята в НАТО. Все оппозиционные партии высказались положительно, но социал-демократы с оговоркой, что сначала Швеция должна вступить в НАТО.

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"Когда это произойдет, настанет время отправлять самолеты", - заявила лидер партии Магдалена Андерссон в Стокгольме на демонстрации в поддержку Украины.

Правительство и премьер-министр Ульф Кристерссон объявили, что не будут занимать позицию по этому вопросу до вступления в НАТО.

"Если мы что-то и знаем об Украине, так это то, что господство в воздухе будет означать все для продвижения фронта. Если мы не примем решение сейчас, это будет замечательно", - сказал лидер центристов Мухаррем Демирок.

При этом он заявил, что производитель Jas компания Saab открыто заявила о том, что у нее есть несколько готовых борта, а это значит, что самолеты, отправленные в Украину, могут быть заменены относительно быстро.

JAS 39 Gripen - для Украины

Отмечается, что по своим возможностям самолет близок к F-16. Его боевой радиус составляет около 800 км, но JAS 39 может использовать широкий арсенал оружия, включая ракеты класса "воздух-воздух", ракеты класса "воздух-поверхность" и авиабомбы различного калибра.

В конце 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что независимо от того, как сложится судьба поставок Gripen в Украину, основным боевым самолетом Вооруженных сил видят именно F-16.

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