По словам южнокорейского чиновника, нынешний парад в КНДР оказался менее масштабным, чем предыдущие.

КНДР провела военный парад в честь 73-й годовщины основания страны.

Об этом сообщает Yonhap.

"Появились признаки того, что Север провел военный парад в Пхеньяне после полуночи. Южнокорейские военные анализируют эти данные в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - заявил собеседник агентства в военных кругах.

По словам другого южнокорейского чиновника, нынешний парад в КНДР оказался менее масштабным, чем предыдущие.

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На днях стало известно, что Южная Корея успешно провела испытания баллистической ракеты собственного производства (БРПЛ) с новой подводной лодки.

Южная Корея стала восьмой страной в мире, разработавшей БРПЛ после США, Великобритании, Франции, Индии, Китая, Северной Кореи и России.

В отличие от обычных ракет наземного базирования, БРПЛ труднее обнаружить, так как они запускаются с подводных лодок для внезапных ударов.

Ранее в "МАГАТЭ" при ООН предположили, что Пхеньян, вероятно, перезапускает свой ядерный комплекс в Йонбене. Считается, что именно на этом комплексе производят плутоний, который используют в ядерном оружии.

Северная Корея продолжала разрабатывать ядерное оружие с тех пор, как выгнала инспекторов "МАГАТЭ" из страны, проведя свое последнее испытание в 2017 году.

Автор: Денис Прядко