Пока что основные европейские государства не объединились для разработки общей стратегии, отмечают аналитики.

В последнее время появляется все больше доказательств присутствия войск Северной Кореи в Украине. Однако пока реакция западных лидеров остается достаточно скромной, пишет DW.

Как считает старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, Европа ждет результатов выборов в США.

"На данный момент я не вижу, чтобы основные европейские государства объединились для разработки общей стратегии: чего мы хотим добиться на Украине? Как мы будем иметь дело с Россией и ее сторонниками? Как мы можем добиться этого вместе? Вот что нам нужно", - сказал он.

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Представитель НАТО Фарах Дахаллах в Брюсселе заявила DW, что если войска КНДР действительно направлены на войну в Украине, "это будет означать существенную эскалацию поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь России на линии фронта". Она также добавила, что Альянс активно консультируется по этому вопросу.

В то же время, по словам депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, то, что Европа до сих пор не отреагировала на предполагаемое развертывание войск Северной Кореи, является "фатальным упущением".

Он отметил, что единая и решительная реакция силы абсолютно необходима и "многие европейские страны давно этого хотели".

Войска КНДР в Украине - что известно

По данным украинской разведки, первые подразделения военнослужащих КНДР, которые прошли обучение на российских полигонах, уже находятся в зоне боевых действий.

Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что Америка должна рассмотреть возможность "прямых военных действий", если войска КНДР будут участвовать в войне против Украины.

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