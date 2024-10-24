Несколько десятилетий назад элитные северокорейские солдаты успешно сеяли хаос в Южной Корее.

КНДР отправила в Россию своих военных. По данным Южной Кореи, эти солдаты входят в состав сил специальных операций – одного из пяти видов вооруженных сил страны – и специализируются на наступательных операциях.

"Их приписывают к подразделениям с такими названиями, как "Шторм", "Молния" и "Громобой". Они обучены работе снайперов и проведению атак из-за линии фронта. Силы специальных операций [КНДР] – одни из крупнейших в мире, в них служат 200 000 солдат, которые лучше оснащены, обучены и питаются, чем их коллеги", – пишет The New York Times.

Однако некоторые эксперты ставят под сомнение эту оценку. На видеозаписях с солдатами Северной Кореи в России можно увидеть, что многие из них невысокого роста и слабого телосложения. Исходя из этого, можно предположить, что они принадлежат к инженерным войскам, что больше времени провели на строительных объектах северокорейского лидера Ким Чен Ына, чем на полигонах.

Видео дня

"Они не носят свою форму, а переодеваются в российскую, не имеют оперативного управления, а просто выполняют российские приказы. Северная Корея посылает не войска, а наемников – пушечное мясо", – заявил на днях министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

Насколько боеспособна КНДР

Несмотря на проблемы с продовольствием, в КНДР только на действительной военной службе числятся 1,3 млн солдато. Еще 7,6 миллиона или 30% населения являются резервистами. Это делает Северную Корею страной с четвертой по численности армией в мире.

Согласно местному законодательству, мужчины должны служить от восьми до десяти лет, а женщины – пять лет. В Южной Корее также отмечают, что в распоряжении армии КНДР 4 300 танков, 8 800 артиллерийских орудий, 810 истребителей и 70 подводных лодок.

В соответствии с политикой "сначала военные", вооруженные силы КНДР получают львиную долю государственных ресурсов. По некоторым оценкам, ежегодные военные расходы Северной Кореи составляют четверть ее валового внутреннего продукта. В этой стране военные управляют собственной обширной сетью ферм, торговых компаний, рыболовных и горнодобывающих предприятий.

Дезертирства не избежать?

Несколько десятилетий назад элитные северокорейские солдаты успешно сеяли хаос в Южной Корее. К примеру, в 1968 году они приблизились к резиденции президента Республики Корея, но убить его не смогли.

Были случаи, когда во время таких вылазок военные КНДР совершали самоубийства, чтобы не попасть в плен. Некоторым удавалось вернуться на Север даже несмотря на организованное Югом преследование армейскими дивизиями.

Однако жизнь в КНДР известна своей суровостью, а это значит, что любая поездка за границу может обернуться дезертирством военных.

"Даже когда Пхеньян отправлял рабочих на работу в такие изолированные места, как Сибирь или Ливийская пустыня, он требовал, чтобы они оставляли свои семьи и шпионили друг за другом, чтобы удержать их от дезертирства", – пишет издание.

Отмечается, что те северокорейские солдаты, которые, судя по всему, направляются в Украину, относятся к поколению, выросшему после опустошительного голода 1990-х годов. И поездка через всю Россию, скорее всего, станет для них первым знакомством с внешним миром, "который намного свободнее и богаче, чем их родина".

"Вы не можете контролировать людей на поле боя так же хорошо, как в сибирских лесах или ливийских пустынях. Я ожидаю, что по мере затягивания войны все больше и больше северокорейских солдат будут покидать свои части", – подчеркнул сбежавший из Северной Кореи Ли Мин Бок, который сейчас живет в Сеуле.

Вступление КНДР в войну РФ против Украины

Несколько недель назад стало известно, что КНДР отправляет военных на помощь военным усилиям Кремля. Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР уже отправила в Россию 3 тысячи военных, и это не предел.

Власти Северной Кореи также изолируют семьи солдат, переброшенных в РФ, "чтобы эффективно контролировать их и тщательно расправляться со слухами".

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что войска КНДР проходят подготовку на военных объектах на востоке России. Он подчеркнул, что если они вступят в войну РФ против Украины, это будет иметь значительные последствия для безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Российский диктатор Владимир Путин, комментируя прибытие в РФ солдат из КНДР, выдал, что "не действия России привели к эскалации в Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего США".

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