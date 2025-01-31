Сейчас лучшим оружием Америки в борьбе за мир остается поддержка Украины в виде денег и материальной помощи

Президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум российскому диктатору России Владимиру Путину, угрожая ввести значительные налоги, тарифы и санкции, если мирное соглашение по войне в Украине не будет достигнуто в кратчайшие сроки. Но одних санкций для завершения войны не хватит.

Об этом в колонке для The Hill пишет полковник армии в отставке, аналитик Мартин Перриман. По его словам, даже несмотря на жесткие санкции, введенные после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, российская экономика продемонстрировала устойчивость. Россия просто убежала в объятия Китая и, похоже, вполне способна удерживать собственную военную машину в обозримом будущем.

По мнению Перримана, Трампу нужно нечто большее, чем тарифы и санкции, чтобы надавить на Россию. Эффективная политика должна задействовать все соответствующие элементы национальной власти.

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"С американской точки зрения, лучшим решением было бы установление режима прекращения огня вдоль нынешних линий боевых действий (с возможным выводом Украиной своих войск из-под Курска в обмен на аналогичный по размеру кусок оккупированного Россией Донбасса). Это позволило бы стабилизировать цены на энергоносители и продовольствие (два важных товара) на европейском и мировом рынках. Но что произойдет, если одна из сторон будет возражать против такого решения? В конце концов, Россия постепенно завоевывала позиции в течение многих месяцев, что дает Путину все стимулы для того, чтобы затягивать переговоры, пока не закончится его победная серия", – пишет аналитик.

По его мнению, заставить Украину заключить соглашение, угрожая прекратить любую помощь, также может быть труднее, чем кажется. Перриман акцентировал, что общий объем помощи США, санкционированной для Украины, составляет около 175 миллиардов долларов. И значительная часть этих денег тратится внутри США – на американских заводах, производящих оружие, или используется для пополнения американских оборонных запасов.

От этих контрактов выгоду имеют примерно 70 американских городов. Также прекращение помощи Украине потребует сотрудничества с республиканцами в Конгрессе, многие из которых являются более проукраинскими, чем Трамп, и имеют избирателей, которые получают выгоду от этой помощи.

Еще больше ситуацию осложняет влиятельность миллиардера Илона Маска. Он позволил Украине свободно использовать свою спутниковую систему Starlink на ранних стадиях войны, но отказался разрешить ее использование для предполагаемого удара по Крыму. Осуждение вызвал и его "мирный план", предусматривавший проведение "референдума" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН. К тому же, он находился в тесном контакте с Путиным.

"В свете всех этих вызовов лучшим оружием Америки в борьбе за мир остается то, чем она всегда была: поддержка Украины в виде денег и материальной помощи. Трамп может использовать эту поддержку для давления на обе стороны с целью достижения компромисса. Если Украина будет возражать против предложенных территориальных уступок, он может предложить щедрую помощь в восстановлении разрушенной войной армии. Такая помощь также поможет подготовить Украину к возможному включению в НАТО и ЕС", – считает полковник в отставке.

Если Россия станет "слишком жадной", Трамп может напомнить Путину, что США вполне готовы продолжать (или даже усилить) поддержку Украины.

Хотя на данном этапе войны было бы глупо поддерживать еще одно широкомасштабное контрнаступление или санкционировать дальнейшие удары по российской земле, стратегическая неопределенность ценна. Россию можно заставить платить еще дороже за продвижение на украинской земле, или даже остановить это продвижение.

"Эта реальная угроза – лучший способ убедить Путина, что лучше "объявить победу и взять то, что предлагают", чем "продолжать давить, пока над Киевом не взметнется российский флаг". Санкции лишь закалили решимость Путина. Если мы хотим сломать его, нам нужно говорить на единственном языке, который он понимает: сила", – констатировал Мартин Перриман.

Война в Украине: позиция Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что война в Украине должна завершиться – и завершиться переговорами. Но любые переговоры предусматривают уступки от обеих сторон. Рубио подчеркнул, что ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих "максималистских" целей.

Foreign Policy пишет, что Трамп может еще сильнее закрутить гайки России. Отмечается, что новый президент США может обеспечить полное соблюдение последнего пакета санкций, включая обозначение более чем 180 танкеров из так называемого "теневого флота" России. Кроме того, его администрация может использовать силу вторичных санкций США для наказания покупателей и посредников российской нефти, которые не придерживаются ценового предела.

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