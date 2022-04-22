Своего пика доля российской экономике достигла в 2008 году

Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют, что Российская Федерация на фоне войны в Украине потеряет шестое место среди экономик мира. По паритету покупательной способности Индонезия обойдет ее.

Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда.

По прогнозам МВФ, в 2024 году доля российского ВВП в общемировом снизится до 2,52%, а Индонезии увеличится до 2,61%. Ожидается, что ВВП Российской Федерации в текущем году сократится на 8,5%, а в следующем еще и на 2,3%.

Ожидается, что показатель паритета покупательной способности для РФ снизится до 2,72%, хотя в прошлом году составлял 3,07%. Таким образом, Москва потеряет шестую строчку в мировом рейтинге.

В МВФ указали, что своего пика доля российской экономике достигла в 2008 году с показателем в 3,68%.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и уничтожали мирное население.

В связи с этим многие страны ввели различные санкции, которые затронули как экономическую и оборонную сферы, так и обычных граждан России. Из-за запрета поставлять в РФ доллары и евро президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

В свою очередь страны G7 отказались платить от этого предложения, потому что это не предусмотрено действующими контрактами.

При этом в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны отметили, что 4 апреля Россия не смогла оплатить внешние долги в валюте, поэтому уже 4 мая мир может признать дефолт России

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