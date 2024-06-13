Письмо главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю направили министры Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.

Министры иностранных дел восьми стран ЕС направили письмо главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой запретить российским дипломатам свободно передвигаться по территории блока и ограничить их пребыванием в странах, где они аккредитованы.

Как пишет Reuters, письмо подписали министры Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.

"Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном принимающем государстве, по всей Шенгенской зоне облегчает злонамеренную деятельность", говорится в письме.

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Министры заявили, что "разведка, пропаганда или даже подготовка диверсий являются основной нагрузкой для большого количества российских дипломатов в ЕС", и хотя страны Евросоюза значительно сократили количество российских дипломатов на своей территории с начала войны в Украине, угроза сохраняется.

"Мы считаем, что ЕС должен строго следовать принципу взаимности и ограничить передвижение членов российских дипмиссий и членов их семей только территорией государства их аккредитации", - заявили они, подчеркивая, что "эта мера существенно сузит оперативное пространство для российских агентов".

Российские дипломаты: последние новости

В начале мая стало известно, что Великобритания высылает российского военного атташе. Также в Королевстве снимут дипломатический статус с нескольких объектов недвижимости, которыми пользуются россияне.

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, российские дипломаты смогут передвигаться в пределах Мазовии, а консулы - только в тех воеводствах, где они работают, при этом это будет касаться всех дипломатов, кроме посла.

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