'Не конец войны, а отсрочка': политолог 'разнес' мирные переговоры Трампа и Орбана

Трамп в своих предложениях по урегулированию военного конфликта идет на риск, которого избегает Байден.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном в своей вилле Мар-а-Лаго. Политик заявил, что стороны говорили о "путях достижения мира". Трамп, в свою очередь, ответил главе правительства Венгрии, что "мир должен быть достигнут в ближайшее время".

Как пишет Bild, политолог Томас Егер из университета Кель называет Орбана "человеком правителя России Владимира Путина в Европейском Союзе", который хочет стать еще и "человеком Трампа".

"Встреча (Орбана и Трампа - УНИАН) выгодна Путину: Орбан - человек Путина в ЕС. Теперь он хочет стать человеком Трампа в ЕС, если тот снова станет президентом США. В этом его расчет: если Трамп победит, он единственный в ЕС, кто имеет к нему прямой доступ", - прокомментировал Егерь. Видео дня

При этом эксперт отмечает, что Трамп в своих предложениях по урегулированию военного конфликта идет на риск, которого избегает Байден.

"Трамп угрожает Путину, что Россия будет атакована американским оружием с территории Украины, если он не захочет вести переговоры", - добавил Егерь.

Недавно бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не пойдет на мирные переговоры, если это не будет означать капитуляции Украины.

Егер отмечает, что "мирный план" Трампа, согласно которому конфликт нужно заморозить на нынешних линиях фронта, не выдерживает критики.

"Это не конец войны, а лишь отсрочка. Россия возобновит ее, как только мир перестанет за ней следить. В замороженном состоянии Украина не сможет вступить в НАТО, а также будет экономически нежизнеспособной", - резюмировал политолог.

Турне Орбана - что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 июля встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и обсудил свои "мирные инициативы" по завершению войны в Украине.

Перед визитом в США Орбан посетил Киев, Москву и Пекин, где пытался обсудить свой "мирный план" по завершению войны в Украине.

Чиновники ЕС раздражены дипломатической миссией Орбана-предателя к Путину. Politico отметило, что существуют механизмы лишения Венгрии председательского кресла в Евросоюзе.

Так, лидеры ЕС готовят ответ на визит венгерского премьера к российскому правителю. На полях саммита НАТО группы лидеров ЕС допускали написание совместного письма к Орбану, в котором бы четко выразили свое возмущение и требовали бы от него прекратить свои "несанкционированные внешнеполитические прогулки".

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