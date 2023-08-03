Самолет сел на военном аэродроме Мачулищи.

Самолет главаря "Вагнера" Евгения Пригожина в шестой раз прилетел Беларусь. Борт приземлился в 8:55 на военном аэродроме Мачулищи.

Как сообщает "Беларуски Гаюн", бизнес-джет Пригожина с регистрационным номером RA-02878 прилетел из Санкт-Петербурга. Именно этот BAe 125-800b прилетел в Беларусь в третий раз от времени "мятежа".

Впрочем, это не основной самолет Пригожина. Еще один джет с номером RA-02795 после визита в Беларусь с 19 июля стоит в Москве.

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Как узнала мониторинговая группа, в Мачулищах приземлился еще один бизнес-джет. В 09: 20 на аэродроме сел еще один частный самолет - Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893 рейсом из Шереметьево.

"Вагнер" в Беларуси

После неудачного мятежа на белорусскую территорию прибыли более десяти колонн наемников. Наемники привезли и бронетехнику. Членов ЧВК размещали под Осиповичами в лагере, расположенном в селе Цель, где собралось уже более более 5 тыс. наемников.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в конце июля заявил, что членов "Вагнера" перебросили в сторону так называемого Сувальского коридора (название условной линии, которая идет к Калининградской области из Беларуси по польско-литовской границе). По мнению премьера, боевики могут совершить провокации.

Периодически в Беларусь прилетают самолет главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. Впрочем, борта возвращались в Москву и Санкт-Петербург. Непонятно, где сейчас сам Пригожин.

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