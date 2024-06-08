Китай заявил, что не сидит, сложа руки, а ищет путь завершения войны в Украине.

Власти Китая отвергли критику президента Украины Владимира Зеленского, отрицая, что оказывают давление на другие страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите в Швейцарии.

Напомним, 2 июня Зеленский обвинил Китай в попытках помешать странам принять участие в мирном саммите.

"Неучастие не означает неподдержку мира. Китай никогда не сидел, сложа руки, и не разжигал огонь, тем более не наживался на конфликте. Вместо этого мы работали над прекращением огня, и это было высоко оценено различными сторонами, включая Россию и Украину", - сказала пресс-секретарь китайского МИДа Мао Нин.

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Как пишет Голос Америки, некоторые аналитики считают, что нежелание Пекина присоединиться к швейцарскому саммиту является попыткой избежать критики за поддержку РФ. "Пекин предпочитает избегать этого саммита, а вместо этого предлагает собственное видение, чтобы показать, что он по-прежнему предан содействию миру", - прокомментировал события Чжицюнь Чжу, эксперт по внешней политике Китая из Университета Бакнелла.

Другие аналитики считают, что Пекину кажется, будто западным странам, которые приедут в Швейцарию, не хватает искренности для мирного урегулирования войны в Украине.

"Пекин считает, что западные страны, участвующие в саммите, не являются искренними сторонниками мира", - сказал Темур Умаров, сотрудник Фонда Карнеги. Он отметил, что Пекин говорит о своем видении завершения войны в Украине через процесс, который должен привлекать как Украину, так и Россию, и это видение несовместимо с тем, что предлагает Запад.

Издание отметило, что в то время как Пекин продолжает изображать себя нейтральным в войне, публичная критика Зеленского в адрес этой страны говорит об изменении взгляда Украины на Китай. Некоторые эксперты считают, что комментарии Зеленского показывают, что надежда Украины на то, что Китай будет нейтральным в войне, уменьшается.

Позиция Китая относительно войны в Украине

2 июня президент Зеленский заявил, что Китай не подтвердил присутствие на Саммите мира. Он сказал, что США контактируют с другими государствами, чтобы привлечь их к участию в Саммите мира, а Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на него.

При этом, главный дипломат Китая Ван И заявил, что более 20 стран поддержали видение Пекина по урегулированию войны в Украине, через несколько дней после того, как Китай заявил, что пропустит саммит в Швейцарии.

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