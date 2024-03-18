Глобальный саммит мира с участием мировых лидеров должен состояться в Швейцарии весной, но пока точная дата этого саммита не определена.

Китай рассматривает возможность участия в саммите в Швейцарии, который будет касаться украинской формулы мира. Об этом сообщил посол КНР в Швейцарии Ван Шихтин в интервью швейцарскому изданию Neue Zuercher Zeitung.

"Китай выступает за содействие мирным переговорам и всегда был привержен этому... Мы должны предотвратить ухудшение кризиса или даже выход из-под контроля. Мы внимательно следим за украинской конференцией, которую будет принимать Швейцария, и рассматриваем возможность участия", - подчеркнул он.

Представитель Китая добавил, что для деэскалации конфликта нужно "побудить Россию и Украину как можно быстрее восстановить прямой диалог" и отметил, что "санкции не могут прекратить конфликт, они лишь создают новые проблемы".

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"С начала конфликта Китай всегда поддерживал мирные переговоры... Мы очень надеемся, что мир будет восстановлен в ближайшее время и будет быстро найдено объективное решение", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, оказывает ли Китай военную поддержку России, китайский посол назвал такие обвинения "неоправданными и очень несправедливыми".

"Во время встречи со своим украинским коллегой Кулебой на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что Китай придерживается политического решения, способствует мирным переговорам, не подливает масла в огонь и не наживается на этом. Он сказал, что Китай не продает летальное оружие регионам конфликта и вовлеченным сторонам", сказал китайский посол.

Саммит мира в Швейцарии - что известно

Глобальный саммит мира с участием мировых лидеров должен состояться в Швейцарии, но пока точная дата этого саммита не определена. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что на саммит в Швейцарии планируется пригласить более 160 стран. При этом он не исключил участия России во втором таком саммите. В Офисе президента также отмечали, что Украина пригласили лидера Китайской народной республики Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите.

На пресс-коференции президент Владимир Зеленский объяснил, какой результат ожидает от весеннего "саммита мира". По его словам, первый, инаугурационный, саммит состоится весной в Швейцарии. Говоря о втором саммите, Зеленский сказал: "Мы хотели бы, чтобы он был, может, и не на европейском континенте, а на другом. И я думаю, что также в ближайшие недели-месяцы эта информация обязательно появится".

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