Таяни подчеркнул, что Россия не должна приходить на саммит с "готовым решением" о капитуляции Украины.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что Россия и Китай должны принять участие в украинском мирном саммите, однако на определенном условии.

Как пишет RAI, глава МИД Италии на пресс-конференции подчеркнул, что его страна "не воюет с Россией", при этом выступил в поддержку мирного саммита по Украине при участии всех сторон.

"Я за мирную конференцию, в которой, как сказал сам Зеленский, должны участвовать Российская Федерация, а также Китайская Народная Республика", - заявил он.

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В то же время Таяни подчеркнул, что Россия не должна приходить на саммит с "готовым решением" о капитуляции Украины.

"Я считаю, что Россия должна появиться на конференции не с решением - капитуляция или поражение Украины - потому что иначе это не было бы мирным соглашением", - сказал он.

Саммит мира - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план для второго саммита мира должны подготовить уже к ноябрю. Он добавил, что Украина готова привлечь к переговорам РФ.

"Представители России, если они захотят присутствовать на втором саммите - они будут присутствовать. Иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран", - подчеркнул президент.

Также Bloomberg писал, что Зеленский во время визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Киев предложил провести второй саммит мира в Индии.

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