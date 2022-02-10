Считается, что драгоценный камень родом из космоса. Он ушел с молотка за 4,3 млн долларов в криптовалюте.

Черный диамант Энигма ушел с молотка на аукционе Sotheby's за 3,16 млн фунтов стерлингов (4,3 млн долларов США).

Камень возрастом примерно в миллиард лет оценивается в 555,55 карата и считается самым большим в мире ограненным диамантом. Аукционный дом не раскрыл личность покупателя, однако заявил, что тот "решил использовать криптовалюту для совершения покупки".

При этом после аукциона криптовалютный предприниматель Ричард Харт заявил в социальных сетях, что приобрел Энигму. Завершив сделку, он намерен переименовать камень в диамант HEX.com - в связи с основанной им блокчейн-платформой.

Как пишет BBC, Энигма является карбонадо - одной из самых прочных форм природного алмаза. Такие камни чрезвычайно редки и были обнаружены только в Бразилии и Центральноафриканской Республике.

О происхождении диаманта существует несколько теорий. Одна из них говорит о том, что он попал на Землю вместе с астероидом. Sotheby's описал Энигму как "одно из самых редких космических чудес возрастом в миллиард лет, известных человечеству".

Возраст черных диамантов обычно составляет от 2,6 до 3,2 миллиарда лет - это время еще до появления динозавров. Самой Земле около 4,65 миллиарда лет, то есть ненамного старше этих драгоценных камней.

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