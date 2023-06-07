Опрос показывает сдвиг мнения среди европейцев на фоне войны РФ против Украины, и подавляющее большинство выступает за усиление обороноспособности ЕС.

Спустя 15 месяцев после вторжения России в Украину количество европейцев, которые рассматривают Москву как противника или соперника, выросло вдвое по сравнению с довоенным числом. Но мнения о долгосрочных отношениях Европы с восточным соседом по-прежнему сильно различаются.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям (ECFR) в нескольких странах.

Опрос также показал, что подавляющее большинство выступает за то, чтобы ЕС укреплял свой оборонный потенциал, а не полагался на США, и многие европейцы рассматривают Китай как партнера, а не конкурента.

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"Европейцы хотят, чтобы ЕС стал более самостоятельным во внешней политике и наращивал свой собственный оборонный потенциал", - сказала один из авторов исследования Яна Пульерин, добавив, что требования были "заострены" войной и нарастанием американо-китайских отношений. напряжение.

"Это может стать решающим моментом для ЕС. Сможет ли он урегулировать разногласия внутри блока и перейти от своей зависимости от США к позиции, в которой он сможет отстаивать свои собственные политические позиции", - сказала она.

Европа и Россия - враги или партнеры

Около 64% респондентов из 11 стран-членов ЕС, участвовавших в опросе, заявили, что видят в России конкурента (9%) или противника (55%) - в два раза больше, чем по результатам такого же опроса в 2021 году.

При этом, доля людей, которые "резко негативно" относятся к России, сильно варьировалась в зависимости от страны: от 74% в Дании, 71% в Польше, 70% в Швеции, 67% в Нидерландах и 62% в Германии до 37% в Италии и всего 17% в Болгарии.

Около 39% венгров и 65% болгар видят в России союзника или нужного партнера. "К сожалению, Италия находится где-то посередине... Другие столицы могут опасаться пересмотра Римом своей [проукраинской] позиции", - написали авторы отчета.

Почти половина (48%) европейцев считает, что их страна должна иметь лишь "ограниченные" отношения с Россией, если война закончится мирным соглашением, например, путем торговли только в определенных отраслях.

Снова наблюдался широкий разброс мнений от страны к стране: Польша (39%) больше всего выступала за прекращение всех связей с Россией, а Германия (26%), Венгрия (32%), Австрия (36%) и Болгария (51%) продемонстрировали твердую поддержку полного послевоенного сотрудничества с Россией.

"Преобладает мнение, что Европе следует поддерживать ограниченные отношения с Россией. В целом это обеспечивает основу для согласия европейской общественности… Но некоторые разногласия кажутся неизбежными", - отмечают авторы доклада.

Отношения ЕС и США - мнение европейцев

В отчете говорится, что США в значительной степени восстановили свою репутацию друга и партнера ЕС со времени предыдущего опроса, когда в ответах четко прослеживалось президентство Дональда Трампа. В 2021 году ни одна страна не рассматривала Вашингтон в качестве союзника, "разделяющего европейские интересы и ценности". В этом году так считают 32% в 11 странах, от 55% в Дании до 13% в Болгарии, в то время как 43% считают США необходимым партнером.

Однако среди европейцев существует явная тревога по поводу возможного переизбрания Трампа: 56% заявили, что это ослабит отношения со США. Это привело к сильной поддержке большинством (74%) идеи о том, что ЕС должен заботиться о своей собственной защите, а не полагаться на США в вопросах безопасности.

Большинство из 62% опрошенных во всех 11 странах также заявили, что их страна не должна вмешиваться в любой тайваньский конфликт. Менее четверти заявили, что хотели бы, чтобы их правительство встало на сторону США, при этом наибольшую поддержку имеют Швеция, Польша и Нидерланды.

Европа и Китай - что думают в жители Европы

Однако в отчете говорится, что немногие европейцы "шли в ногу" с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая призвала блок пересмотреть отношения с Пекином и составить "ясную картину рисков".

Только каждый пятый европеец считает, что торговые и инвестиционные отношения Европы с Китаем сопряжены с большим риском, чем с выгодой. При этом большое количество (в среднем 43%) заявили, что считают Пекин необходимым партнером и не согласятся на введение санкций.

Несмотря на то, что 70% европейцев признали Китай и Россию партнерами на мировой арене, желание "разорвать" отношения с Пекином было незначительным.

Многие европейцы считают вероятные поставки китайского оружия в Россию четкой "красной линией": в среднем 41% опрошенных сказали, что это вынудит их поддержать санкции против Пекина, даже если это нанесет ущерб западной экономике.

Зависимость Европы от США - другие новости

Как сообщал УНИАН, ЕС хочет уменьшить зависимость от США и Китая и ищет для этого новых партнеров. В частности, Европейская комиссия заявила о приоритете заключения договора с южноамериканским блоком Меркосур. Особенно это будет позитивным шагом, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня. Он снова вспомнил о своей теории "стратегической автономии" для Европы, предположительно во главе с Францией.

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