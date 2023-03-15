14 марта российский Су-27 протаранил над Черным морем американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. Произошло это в международном воздушном пространстве. В Европейском командовании Вооруженных сил США заявили, что перед инцидентом российский Су-27 несколько раз сбрасывал топливо. Кроме того, Су-27 летал перед MQ-9 в "безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере".

Впоследствии СМИ показали видеореконструкцию инцидента, которая показывает маневры истребителей РФ возле беспилотника и момент его сбития. Россия же назвала миссию MQ-9 Reaper "провокацией".

На самом деле согласно международному праву – с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН об агрессии от 1974 года, одним из пунктов определения агрессии является "нападение вооруженных сил одного государства на морские, воздушные или наземные силы другого государства". Очевидно, что именно это произошло: самолет Вооруженных сил России Су-27 совершил нападение на БПЛА США. Это факт вооруженной агрессии, поэтому реакция должна быть соответствующей.

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Сейчас США заявили, что будут продолжать полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, несмотря на вчерашний инцидент с дроном-разведчиком, которого сбил российский истребитель. Почему такая реакция? Очевидно, что США уже неоднократно демонстрировали желание не идти на обострение ситуации, не идти на эскалацию. Речь и о падении ракет на территории Польши, и пролете российских ракет над территорией Румынии. Несмотря на то, что это страны НАТО, мягкая реакция на российские провокации – это политическая позиция администрации Джо Байдена не идти на эскалацию.

Ни у кого нет иллюзий относительно того, что атака на американский БПЛА – это военная агрессия РФ

То есть, согласно букве закона, согласно международному праву, США, фактически, должны заявить, что Россия осуществила факт агрессии, и принимать после этого соответствующие правовые и, возможно, военные меры. Очевидно, в США это прекрасно понимают.

Ни у кого нет иллюзий относительно того, что атака на американский БПЛА – это военная агрессия РФ. И также понимают, что должна быть реакция. Однако и политикум, и аналитики США думают, как реагировать, чтобы не нанести вред интересам собственного государства (а они считают, что эскалация – не в интересах США).

Но, сколько бы США ни пытались не допускать эскалации, она будет. Пока россияне считают, что США не решатся жестко ответить, они наглеют. А если бы они увидели, что Штаты серьезно включаются, если бы эти Су-27 сразу сбили, на этом все бы закончилось. Россияне бы утерлись, а провокации прекратились. Сейчас Россия продолжает штурмовать американцев, потому что четко понимает, что администрация Байдена заняла позицию неэскалации, поэтому этим пользуются.

Однако стоит помнить, что не будет такого, что США просто стерпят: мол, никакой эскалации, будем тихонечко сидеть. Нет, так тоже не будет. Просто Штаты не будут отвечать прямо"в лоб".

Думаю, произойдет определенная сублимация-вместо непосредственных действий, которые могут усилить эскалацию, США усилят помощь Вооруженным силам Украины. Очень надеюсь, что вывод советников по безопасности в администрации Байдена будет однозначным: надо больше помогать Украине.

Если бы MQ-9 был украинским, Украина иначе ответила бы на этот акт российской агрессии

Как именно? Высокоточным дальнобойным оружием. Не уверен насчет ATACMS, но надеюсь, что уже идут поставки ракет GLSDB. Они очень важны для нашего контрнаступления, чтобы массово поражать цели на глубине 150 км. Фактически это покрывает весь фронт, в том числе некоторые территории оккупированного Крыма.

И, надеюсь, сдвинет с места вопрос относительно авиации. Думаю, этот факт, что в Черном море российская авиация чувствует себя хозяином, США не нравится. Но проблема в том, что сейчас у НАТО нет возможностей противодействовать такому господству России в Черном море. Учитывая, что в Румынии или Болгарии авиации для этого недостаточно, единственный способ – предоставить нужные самолеты Украине. И украинцы точно не допустят господства России ни на море, ни в небе над ним. Ведь за последние 50 и более лет только Украина решилась уничтожать российские корабли, самолеты и массово живую силу.

Более того, если бы MQ-9 был украинским, Украина иначе ответила бы на этот акт российской агрессии. То есть российские Су-27 просто не осмелились бы приблизиться к украинскому беспилотнику.

И еще один момент: уже более года ведутся переговоры о передаче таких БПЛА Украине. И один из главных аргументов "против" – опасения США, что в случае его сбития где-то на линии фронта, россияне могут завладеть американскими технологиями и передать их Ирану, Китаю и тому подобное. Но так случилось, что не украинцы потеряли этот БПЛА, а сами американцы. Поэтому вся эта ситуация убирает этот аргумент, и ничего не мешает передавать Украине такие беспилотники.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам