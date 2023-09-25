В российском плену представители российского Красного Креста мало чем отличаются от самих тюремщиков.

Российские представители Красного Креста не препятствуют оккупантам в издевательствах над украинскими пленными и наоборот сами принимают в этом участие. Об этом в интервью журналисту Юрию Бутусову рассказал парамедик, бывший военнопленный Орест Грицюк.

Так, вспоминая о роли Международного Комитета Красного Креста боец эмоционально показал оскорбительный жест, назвал представителей этой организации "уродами страшными" и отправил их по неприятному адресу. В частности Грицюк рассказал, как россияне заставляли пленных петь российский гимн и другие "патриотические" песни государства-агрессора, а представители Красного Креста над этим только смеялись.

"Они приезжали, их российские представители, мы шагали, пели песни - они снимали все это на видео, хохотали, по плечам нас хлопали и обзывали всякими нехорошими словами - это представители Международного Красного Креста из России" - вспоминает мужчина,

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Также Грицюк рассказал, что запрос от Международного Красного Креста о его статусе как военнопленного поступил через неделю после того, как его уже вернули домой во время обмена пленными.

Защитники Украины в российском плену - последние новости

Как писал УНИАН, бывший британский солдат Шон Пиннер, который когда-то поселился в украинском Мариуполе, а в 2022 году встал на защиту Украины, рассказал об ужасах в российском плену. Вернувшись из плена, Шон написал книгу, в которой в ужасных подробностях рассказывает, как его яростно пытали люди, которые, по его мнению, были оперативниками российского спецподразделения.

Также мы рассказывали, что "вагнеровец" с улыбкой рассказал, как наемники казнили пленного польского добровольца. Они раздели воина до нижнего белья и вели в свой тыл. Впрочем, поляк шел впереди и улыбался.

Один из наемников спросил, почему пленнику так весело. Тот ответил, что нет причин для печали, ведь его ведут в плен, где накормят, будут содержать в изолированном помещении и обменяют, как это предусмотрено Женевскими конвенциями. Впрочем, поляк не учел, в руки каких нелюдей попал.

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