Также поражено немало техники противника, в том числе шесть танков.

Общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро ориентировочно составили 584 тысячи 90 человек. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 180 российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также поражено немало техники противника, в частности:

танков - 8 тыс. 417 (+6 единиц за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 16 тыс. 286 (+31) ед;

артиллерийских систем - 16 тыс. 345 (+69) ед;

РСЗО - 1 тыс. 138 (+0) ед;

средства ПВО - 910 (+0) ед;

самолетов - 365 (+0) ед;

вертолетов - 326 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня - 13 тыс. 122 (+24);

крылатые ракеты - 2 тыс. 414 (+0);

корабли /катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 22 тыс. 094 (+68) ед;

специальная техника - 2 тыс. 737 (+3).

В то же время, командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук проинформировал, что в ночь на 5 августа оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Курск - РФ. Радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и сопровождено 24 ударных дрона.

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"В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях", - отметил командующий.

Потери оккупантов - последние новости

Как сообщал УНИАН, 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка ВСУ на Покровском направлении за июнь ликвидировала более 2690 российских оккупантов, за июль - более 2300 захватчиков. Также на этом направлении были уничтожены десятки вражеских танков, БМП и гаубиц.

"То есть постоянно в работе, даже если бывают единичные [сравнительно тихие дни] дни, когда после очередной атаки они получают по зубам, наши пилоты ищут их в разных местах и очень успешно находят. В среднем ежедневно ликвидируется от 70 до 100 оккупантов. Это то, что мы можем посчитать. Есть такие случаи, когда, скажем, забегают в какое-то разрушенное здание, мы это видим и там их накрываем, но не всегда можем посчитать. Это уже будем после нашей победы считать", - отметил офицер бригады Сергей Цехоцкий.

По словам военного, сейчас целью российского диктатора Владимира Путина является захват границ Донецкой и Луганской областей. Цехоцкий отметил, что такой результат был бы конечным.

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