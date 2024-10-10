Это в четыре раза больше, чем остальные страны мира вместе взятые.

Россия ответственна за 80 процентов операций влияния в мире, поэтому Западу нужно быть более решительным в своей борьбе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский во время выступления на международной конференции "Resilient Europe", говорится в сообщении на сайте МИД страны.

"Сейчас Россия отвечает за 80 процентов операций влияния в мире. Это в четыре раза больше, чем остальные страны мира вместе взятые. В борьбе с влиянием Кремля нам нужно гораздо больше решимости, чем мы имели до сих пор", - заявил он.

По словам главы МИД Чехии, для этого нужно активизировать стратегическую коммуникацию, усилить санкции, и более активно использовать уже существующие правовые меры.

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"Война против Украины и агрессивная политика Кремля ярко иллюстрируют необходимость более эффективного противодействия гибридным угрозам", - добавили в МИД.

9 октября в Праге состоялась международная конференция "Resilient Europe", в которой приняли участие более 250 участников из 30 стран мира. Главной темой было иностранное вмешательство, влияние и иностранная дезинформация, которые представляют растущую угрозу для безопасности Чехии и всей Европы.

Российские информации влияния - что известно

США обвиняют Россию в использовании государственных пропагандистских СМИ для влияния на выборы 2024 года. Американские разведывательные агентства считают, что Кремль отдает предпочтение Дональду Трампу, а не Камале Харрис, считая его более скептически настроенным к поддержке Украины со стороны США.

Также сообщалось, что Россия платит жителям Молдовы за то, чтобы они проголосовали против вступления в ЕС на референдуме 20 октября, а также против прозападного президента Майи Санду на выборах.

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