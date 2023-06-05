Учения Тихоокеанского флота РФ пройдут с 5 по 20 июня в дальней морской зоне в акватории Японского и Охотского морей.

Корабли Тихоокеанского флота страны-терористки России были выведены в Японское и Охотское моря. Как утверждают в минобороны РФ, это сделано для отработки практических задач в рамках учений.

Отмечается, что в учениях будут задействованы "более 60 боевых кораблей и судов обеспечения", около 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

"В ходе учений корабельные тактические группы совместно с морской авиацией осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию ПВО отрядов кораблей, а также вопросы организации МТО сил в море", - рассказали во вражеском ведомстве.

Учения Тихоокеанского флота РФ пройдут с 5 по 20 июня в дальней морской зоне в акватории Японского и Охотского морей.

Как видно на видео, опубликованном минобороны РФ, на некоторых кораблях нанесена рашистская свастика в виде буквы "Z" - символ, под которым россияне вторглись в Украину и совершают военные преступления против наших граждан.

Тихоокеанский флот РФ - новости

Как сообщал УНИАН, в апреле Тихоокеанский флот РФ был приведен к полной боевой готовности "в рамках внезапной проверки". Военный эскперт Олег Жданов предполагал, что россияне отработают имитацию удара по кораблям условного противника, в частности США.

После этой проверки адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанского флота, который он занимал с 2012 года. РосСМИ связывают увольнения Авакянца с результатами проверки.

На место Авакянца был назначен бывший командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина. А его место в Балтийском флоте занял вице-адмирал Владимир Воробьев, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: