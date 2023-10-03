Китай занял довольно жесткую позицию и не готов платить больше.

Российский государственный энергетический холдинг "Интер РАО" начал ограничивать поставки электроэнергии в Китай после того, как Пекин не согласился покупать ее по новой более высокой цене. Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что Россия, которая пытается компенсировать падение экспортных доходов, решила воспользоваться проблемами Китая. Пекин столкнулся с серьезным дефицитом электроэнергии из-за засухи и сокращения внутренней добычи угля.

По словам неназванного эксперта, с которым пообщались журналисты издания, Китай демонстрирует "твердый" подход к переговорам с Россией и занимает сильную переговорную позицию.

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"Интер РАО" заявило, что новые экспортные пошлины, вступившие в силу 1 октября, будут означать повышение цен на электроэнергию на 7 процентов для потребителей в Китае, Монголии, Азербайджане и сепаратистском грузинском регионе Южная Осетия.

В августе представитель "Интер РАО" Александр Панин заявил журналистам, что, если новая цена будет отклонена Китаем, это может привести к "полному прекращению" поставок электроэнергии.

"Переговоры с Китаем продолжаются. С сегодняшнего дня начинаем частичные ограничения", - сказал представитель "Интер РАО" и добавил, что Монголия согласилась на повышение цен Россией.

"Китайские энергетические компании и государство всегда были известны как жесткие и очень терпеливые в энергетических переговорах с Россией", — сказал Томас О'Доннелл, берлинский геополитический аналитик и эксперт по энергетике аналитического центра Wilson Center.

По его словам, ранее Пекин уже получил большую выгоду от давления на Россию, когда та была вынуждена поставлять в Китай нефть и газ по сниженным ценам из-за потери европейского рынка.

Российско-китайские отношения - последние новости

Как писал УНИАН, в условиях конфронтации с Западом торговля между Россией и Китаем процветает. За январь-август 2023 года ее объемы выросли на треть по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако торговля эта неравнозначна: из-за дисбаланса транспортные контейнеры постепенно накапливаются в российских портах, ведь из России в Китай транспортировать фактически нечего.

На этом фоне выглядит довольно странным решение Китая ввести ограничения на экспорт в Россию беспилотников комплектующих и оборудования для их производства. Под запрет попали гражданские дроны с четкими характеристиками, указывающими на их способность выполнять военные задачи.

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