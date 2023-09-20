Он посетит форум "Один пояс — один путь" по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что посетит форум "Один пояс - один путь", который пройдет в Китае в октябре, по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина. Как сообщает российский телеграм-канал "Вы слушали Маяк", об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

В последний раз Путин был в Китае за три недели до российского вторжения в Украину, когда в Пекине проходили зимние Олимпийские игры. В марте 2023 года Си Цзиньпин прилетал в Москву и пригласил Путина на форум с ответным визитом.

Зарубежные поездки Путина - что известно

В конце августа о предполагаемой поездке Путина в Китай сообщало агентство Bloomberg. Как отмечало издание, это будет первая зарубежная поездка российского президента с момента выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте 2023 года.

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После полномасштабного вторжения в Украину Путин посетил только соседние страны (Таджикистан, Туркменистан) и Иран.

Остальные мероприятия и визиты он игнорировал из страха быть арестованным.

Так, Путин пропустил саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике и не принял участие в саммите G20 в Индии. Кроме этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявлявший, что ожидает визита российского президента в конце августа, в конце концов сам вынужден был приехать в Россию.

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