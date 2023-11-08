Секретарь СНБО напомнил, что никогда не было такого чтобы страна без ВМС в том виде, который мы бы хотели иметь, уничтожила подводную лодку.

Украинские защитники имеют безумные успехи на Крымском направлении. Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Имейте в виду, что на сегодня мы имеем безумные успехи на Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши, однако то, что касается уничтожения Российской Федерации и вражеских активов на территории Крыма и уничтожения Черноморского флота – это огромные достижения Украины", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что никогда не было такого чтобы "страна, не имеющая Военно-морских сил на это время в том виде, в котором мы бы очень хотели иметь", уничтожила подводную лодку. Это первый в истории подобный случай. Он также отметил, что уничтожение носителя ракет "Калибр" – это огромный успех Вооруженных сил Украины.

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"Я думаю, что это не последние хорошие новости. Я бы очень хотел, чтобы война в 2024 году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое, но тут надо быть откровенными и сказать, что не все от нас зависит. Много, но не все. Очень многое зависит от партнеров", – резюмировал секретарь СНБО.

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В течение текущих суток произошло 57 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, россияне штурмовали украинские позиции на нескольких направлениях. В частности, Авдеевку Донецкой области враг атаковал при поддержке авиации.

Тем временем российские войска атаковали в очередной раз Украину-ракета Х-31П ударила по этому иностранному судну. Три члена экипажа граждане Филиппин – ранены, один из них госпитализирован, лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения, сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

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