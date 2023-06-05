Вероятный контракт заключен в сентябре 2022 между Министерством обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Ирана и "Рособоронэкспортом".

Предполагаемый контракт на поставку оружия, с которым ознакомилось издание Sky News, является первым веским доказательством того, что Иран продавал России боеприпасы для войны против Украины, заявил информированный источник в службе безопасности Британии.

Если 16-страничный документ от 14 сентября 2022 года является подлинным, то в нем говорится об образцах артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет на общую сумму более 1 миллиона долларов.

Также источник передал Sky News документ вместе с 5 страницами якобы связанного контракта, включающего в себя стволы для танка Т-72, стволы для гаубицы, а также снаряды к ней. Эта сделка стоила около 740 тыс. долларов.

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Sky News не удалось самостоятельно проверить подлинность документов. Однако источник в службе безопасности Британии заявил: "Это контракт между иранцами и россиянами по боеприпасам… Мы считаем, что он на 100% подлинный".

Посольства России и Ирана в Великобритании не ответили на просьбу прокомментировать подлинность документов.

Издание Sky News показало документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Британию в мае, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли.

Киев и Лондон заявили, что планируют проверить подлинность документов и примут меры в случае подтверждения.

Сотрудничество Ирана и РФ

Иран использует прямой путь для поставок оружия в Россию, с котором страны Запада ничего не могут сделать. Как пишет CNN, через Каспийское море из Тегерана в Москву идет все больше и больше предполагаемых грузов с оружием. Эксперты считают, что этот маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые Россия закупила для войны в Украине.