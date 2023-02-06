На сегодня российские оккупанты уже применили 660 дронов типа Shahed.

Российская Федерация ожидает новую поставку ударных дронов Shahed из Ирана.

Как информируется в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, у РФ реально есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками.

"На сегодня они использовали примерно 660 дронов-"шахедов". По контракту предусмотрено 1 тыс. 750 единиц. Также требуется время для их доставки и подготовки. В течение последних дней они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки – будем уточнять количество дронов. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук", - говорится в сообщении.

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При этом, как отмечают в разведке, запуск оккупантами массированного роя дронов направлен на то, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты.

По данным разведки, сейчас противник запускает дроны с российского побережья Азовского моря, а до этого они осуществляли пуски из Крыма.

Иранские дроны Shahed в войне против Украины

На днях The Wall Street Journal сообщил, что Иран и РФ продолжают вести тайные переговоры о совместном производстве дронов-камикадзе Shahed-131/136, которые Москва активно использует на войне с Украиной.

Ранее эксперты заявили, что Россия уже потратила 193 иранских дронов-камикадзе Shahed-131/136 из полученной от Ирана второй партии в 250 штук.

При этом в Американском институте изучения войны (ISW) говорят, российские оккупанты могут использовать против Украины все беспилотники, которые Иран пообещал им передать, до мая этого года.

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