Ранее ISW оценивал использование Россией ядерного оружия в Украине как маловероятное.

Российское правительство движется к отзыву ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, отмечают аналитики Американского института изучения войны.

Как говорится в отчете, 9 октября агентство Reuters сообщило, что руководители российской Госдумы дали комитету Думы по международным делам до 18 октября обсудить процесс отзыва ратификации Договора Россией. Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября.

"Ранее ISW оценивал, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры, и что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ядерная угроза от России

Ранее издание Reuters отмечало, что Россия вероятно готовится к проведению практических ядерных испытаний. Целью этого может быть попытка напугать Запад и продемонстрировать решимость Кремля.

В то же время, по мнению экспертов, вряд ли Москва действительно прибегнет к ядерным испытаниям, поскольку такой шаг был бы слишком серьезной эскалацией.

Вас также могут заинтересовать новости: