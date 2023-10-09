Россия активно готовит ядерные полигоны и свое законодательство к проведению ядерных испытаний.

Россия вероятно готовится к проведению практических ядерных испытаний. Целью этого может быть попытка напугать Запад и продемонстрировать решимость Кремля, пишет Reuters.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что российский парламент должен рассмотреть вопрос об отзыве Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Это нужно якобы для того, чтобы отразить позицию США, которые так и не ратифицировали документ. Однако аналитики предполагают, что Россия действительно может прибегнуть к ядерным испытаниям.

Директор по распространению и ядерной политике лондонского аналитического центра RUSI Мэтью Харрис отметил, что ядерные испытания "были бы сильной формой сигнала", чтобы ядерная угроза была более очевидной, демонстрировала решимость Москвы и вызывала страх.

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В противовес свое сомнение, что Москва действительно прибегнет к ядерным испытаниям, высказал бывший советский и российский дипломат Николай Соков, ныне являющийся старшим научным сотрудникам Венского центра разоружения и нераспространения ядерного оружия. По его словам, такой шаг был бы слишком серьезной эскалацией, ведущей в направлении фактического использования атомного оружия.

"На данный момент я считаю ядерное испытание маловероятным, но ситуация очень напряженная, и эскалация не является невозможной", — сказал Соков.

По его мнению, российские ядерные испытания могли бы быть частью российской стратегии, если бы война в Украине пошла для Москвы по очень плохому сценарию. Соков считает, что сейчас Кремль имеет другую цель.

"Фокус состоит в том, чтобы приблизиться к ядерному испытанию, но избежать его — заставить противника сделать шаг назад, чтобы США и НАТО подумали: "Действительно ли это того стоит?" Изменить расчет затрат и выгод", – сказал Соков.

Эксперт отметил, что настоящий риск заключается в том, что "вы просто можете потерять контроль над событиями", а логика эскалации может заставить Путина применить ядерное оружие в том сценарии, который он изначально не планировал и не хотел.

Запрет на ядерные испытания

Как писал УНИАН, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 1996 года. И хотя его подписали 183 государства мира, он так и не вступил в силу из-за того, что его не ратифицировали ряд ядерных держав, в частности Индия, Пакистан и КНДР.

Тем не менее, с тех пор ни одна страна мира не проводила физические ядерные испытания, хоть подозрение в этом порой падало на Северную Корею.

Также мы рассказывали, что в последние годы три крупнейших ядерных государства мира - США, Россия и Китай - начали активно готовить инфраструктуру для проведения реальных ядерных испытаний.

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