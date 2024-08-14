Диктатор пытается за счет политических интриг любыми путями удержать власть, подчеркнул директор Центра социологических исследований "Украинский барометр".

Если в России генералы, "недовольные жестокостью и бесцеремонностью" нового главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, найдут союзников среди новых олигархов и высшей бюрократии, то "путинский режим авторитарной власти начнет быстро изменяться по составу и структуре, независимо от результатов войны против Украины и давления Запада".

Такому ходу событий будет способствовать и то, что уже сейчас чудовищная концентрация власти диктатором Владимиром Путиным не соответствует его силе и способностям своевременно и правильно решать важнейшие экономические и политические проблемы РФ, говорится в блоге директора Центра социологических исследований "Украинский барометр" Виктора Небоженко на Obozrevatel.

"Поэтому Путин уже не лидер правящей группы и автор режима власти, тем более не арбитр между российскими олигархами и бюрократией, а лишь "разводящий", пытающийся за счет политических интриг любыми путями удержать власть", - поделился мнением эксперт.

Видео дня

В центре внимания новости России - сегодня это стоит внимания

Андрея Белоусова 14 мая 2024 года назначили министром обороны России вместо Сергея Шойгу. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что в понимании россиян Белоусов является сугубо прозападным человеком.

В начале августа украинские воины начали операцию на территории Курской области РФ и освободили десятки населенных пунктов. По мнению главы аналитического центра Карнеги-Россия-Евразия Александра Габуева, украинская операция - унижение для Владимира Путина, но маловероятно, что оно будет иметь долгосрочные последствия для его пребывания у власти, если только ситуация не ухудшится.

Вас также могут заинтересовать новости: