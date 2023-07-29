Путин заявил, что нейтральный статус Украины для РФ "имеет принципиальное значение".

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций африканских стран заявили, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению диалога по Украине.

Он считает, что Россия "не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, его должны соблюдать и другие страны, не должно быть односторонних санкций и обеспечения своей безопасности за счет других".

"Мы никогда не отказывались от переговоров с Украиной. В то же время киевские власти издали специальную нормативную базу, даже декрет вышел президента Украины, запрещающий вести переговоры с Россией", - сказал Путин.

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Президент заявил, что нейтральный статус Украины для РФ "имеет принципиальное значение".

"Киев получил свою самостоятельность на основе декларации о независимости. А в этой декларации черным по белому написано, что Украина является нейтральным государством. Это имеет принципиальное значение. Зачем Запад стал втягивать Украина в НАТО – нам не очень понятно. Именно это и создает, по нашему мнению, фундаментальную угрозу нашей безопасности", - сказал он.

По его словам, Украина якобы отказался от достигнутых с Москвой договорённостей после "отвода войск России из Киевской и Черниговской областей".

"Сейчас мяч полностью на их стороне", - заявил Путин, оценивая возможность новых переговоров с Украиной, забыв упомянуть о постоянных обстрелах Россией территории Украины.

Разговоры о переговорах с РФ - детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Россией после выхода украинской армии на границы до 24 февраля 2022 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не демонстрирует никакой заинтересованности в мирных переговорах, поскольку глава Кремля Владимир Путин верит, что он может "пережить Украину" и всех ее сторонников.

Германия делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться заставить Россию прекратить" войну в Украине. Впрочем, прогресса относительно вероятных переговоров нет. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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