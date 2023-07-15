По ее словам, о перспективах переговоров со страной-оккупантом пока речь не идет.

Германия делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться заставить Россию прекратить" войну в Украине. Впрочем, прогресса относительно вероятных переговоров нет.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию Bild.

Глава немецкого МИД подчеркнула, что Россию пока не удается убедить, поэтому Украине необходима поддержка в защите своих граждан. на уточняющий вопрос, возможны ли переговоры с диктатором Владимиром Путиным, Бербок ответила отрицательно.

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"Я бы хотела, чтобы мы могли вести переговоры. Но сейчас речь идет не о том, что вы хотите, а о том, что нужно смотреть правде в глаза", - отметила Бербок, добавив, что правда заключается в "жесткой агрессивной войне России".

Переговоры с Россией: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина пока отказывается садиться за стол переговоров с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Россией после выхода украинской армии на границы до 24 февраля 2022 года.

При этом он считает, что российский диктатор Путин будет ослаблен и начнет искать диалог с цивилизованным миром, когда Украина приблизится к оккупированному Крыму.

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