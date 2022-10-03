Однако он все равно не может представить сценарий, по которому Путин выиграет войну против Украины.

Американский сенатор из комитета по разведке Марко Рубио предполагает, что после ряда поражений российской армии на поле боя президент РФ Владимир Путин может отдать приказ атаковать места распределения военной помощи Украине. В частности, это может коснуться даже аэропортов в Польше.

Об этом передает CNN.

"Если он (Владимир Путин - УНИАН.) решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и вооружения США для Украины не просто приведет к тому, что он проигрывает войну, но и подорвет его контроль над властью... вполне возможно, что он может в конечном итоге нанести удар по некоторым из этих мест распределения, через которые поступают эти поставки, в том числе внутри Польши", - пояснил Рубио.

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По словам сенатора, возможность атаки на территории страны НАТО, например, на какой-то аэропорт в Польше, волнует его больше, чем возможность ядерного удара, о котором многие сейчас говорит.

Однако Рубио не может представить сценарий, по которому Путин выиграет войну против Украины.

Он добавил, что теперь у российской армии есть два варианта следующих действий: пытаться удерживать территорию, которую уже захвачено, и это может длиться годами, или продолжать отступать.

Война в Украине

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.

Украинские партнеры помогают ВСУ военной техникой, вооружением и гуманитарными грузами. Больше помощи поступает от Польши.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации власти Польши пообещали Украине поддерживать ее до конца войны.

По состоянию на конец августа Польша предоставила Украине помощь на сумму более 10 миллиардов злотых (€2,1 миллиарда). В то же время стоимость переданного оружия составляет около 7 миллиардов злотых (€1,47 миллиарда).

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