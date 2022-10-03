Если РФ применит ядерное оружие, то союзники Киева нанесут удар по российским войскам в Украине, отметил военный эксперт.

Есть сомнения в том, что президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшие дни применит ядерное оружие против Украины.

Если Путин применит против украинского государства ядерное оружие, то союзники Киева могут атаковать российские войска, которые находятся на нашей территории, рассказал военный эксперт Юрий Федоров в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

По его мнению, враг не рассказывал бы о намерениях применить ядерное оружие, если бы готовился к этому в скором будущем.

"...Это все равно, что если бы… бандит, собирающийся ограбить банк, ходил бы по улице и во всеуслышание говорил: "Вот я завтра собираюсь грабить банк". Ну, соответственно, полиция, наверное, предпринимала бы какие-то меры. Ну вот эти вот соображения заставляют меня сомневаться в том, что Путин действительно в ближайшие дни применит ядерное оружие…", - сказал собеседник.

Ядерные угрозы России - это стоит знать

Российские власти уже много раз утверждали, что готовы использовать ядерное оружие, чтобы достичь своих целей по Украине.

21 сентября Владимир Путин снова озвучил ядерные угрозы - говорил, что Россия использует все средства, если возникнет "угроза ее территориальной целостности".

Примечательно, что Кремль считает "своими" оккупированные земли Украины, а Киев активно занимается их освобождением.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что его страна имеет четкий план действий в случае, если Россия применит против Украины ядерное оружие, и Вашингтон уже приватно сообщил Москве о вероятных последствиях "на очень высоком уровне".

В конце апреля Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании, утверждал, что его государство может нанести по РФ ответный ядерный удар, не консультируясь с коллегами по НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: