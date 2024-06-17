Агентство даже оказывало финансовую поддержку в этой области.

Международное агентство по атомной энергии, входящее в систему ООН, оказывало поддержку иранским исследователям в области ядерной энергетики. Об этом пишет BILD со ссылкой на конфиденциальные файлы по ядерной программе Ирана.

МАГАТЭ на прошлой неделе объявило, что Иран расширил свою ядерную программу. Однако именно Международное агентство по атомной энергии годами оказывало поддержку иранским исследователям и отправляло их на обучение в Россию. Кроме того, агентство даже оказывало финансовую поддержку в этой области, говорится в публикации.

Как свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении BILD, МАГАТЭ сотрудничало с Джавадом Карими-Сабетом, который находится в санкционном списке США с 2020 года и считается одним из вдохновителей разработки иранской атомной бомбы. Согласно внутренней электронной переписке, МАГАТЭ заплатило Карими за участие во встрече. Поскольку из-за санкций банковский перевод был невозможен, ученому выплатили деньги наличными.

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По словам журналистов, в 2018 году американцы вышли из ядерной сделки с Ираном и ужесточили режим санкций против Тегерана. В результате сделка рассыпалась, Иран перестал соблюдать правила и ограничил внешний контроль. Согласно конфиденциальным документам, МАГАТЭ впоследствии запустило программы финансирования иранской ядерной науки. В конце 2019 года МАГАТЭ сформулировало цель проекта "IRA2018001" в консультации с иранцами: "Деятельность будет направлена на повышение квалификации и знаний ученых и улучшение аппаратной и программной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению работы и использования исследовательских реакторов".

Исследовательские реакторы считаются потенциальным источником плутония. Для создания ядерной бомбы нужен либо обогащенный на 90% уран, либо плутоний. По информации BILD, МАГАТЭ также финансировало многочисленные программы обучения ученых из Тегерана в России. Отобранные эксперты иногда неделями находились там "под крылом" российского "Росатома".

Ядерная программа Ирана

Ранее УНИАН писал, что США не хотят, чтобы Европа мешала Ирану в ядерной программе. Соединенные Штаты Америки выступают против попыток Великобритании и Франции осудить Иран на заседании Совета государств-членов Международного агентства по атомной энергии.

Ядерное оружие когда-то было признано неисламским верховным лидером Ирана. Но многое изменилось с 1990-х годов, и хотя аятолла Али Хаменеи все еще возглавляет режим, ядерное оружие уже перестало быть табу.

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