Россия ищет посредников для переговоров с Украиной, - ISW

В частности, кремлевские чиновники поддерживают тесные связи с Индией и Бразилией.

Кремль, вероятно, пытается сформировать международные мирные посреднические усилия в войне против Украины. При этом российская сторона демонстрирует нежелание участвовать в добросовестных переговорах с украинцами.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества России и стран Персидского залива в Саудовской Аравии 9 сентября.

Лавров с собеседниками обсудил войну в Украине. Однако деталей в российском МИДе не раскрыли.

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Бразилия и Китайская Народная Республика с мая продвигают свой мирный план "Политическое урегулирование украинского кризиса" из шести пунктов, ключевые принципы которого благоприятны для России.

Премьер Индии Нарендра Моди недавно приезжал в Киев и официально подтвердил поддержку Индией мира в Украине на основе принципов международного права, среди которых уважение территориальной целостности и суверенитета государств.

В то же время Лавров повторил шаблонные кремлевские нарративы, которые демонстрируют нежелание России вести добросовестные переговоры с Украиной, утверждая, что украинская "формула мира" является "ультиматумом". По его словам, Россия никогда серьезно не рассматривала этот план.

Переговоры с РФ

29 августа глава Офиса президента Украины Михайшло Подоляк заявил, что есть по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым и не создаст основу для справедливого прочного мира.

Украинский президент Владимир Зеленский 27 августа заявил, что "с Путиным на сегодня диалог бессмысленный", потому что российский диктатор стремится как минимум завладеть 30% украинской земли. По словам Зеленского, Путин не стремится к компромиссам, а хочет уничтожить Украину.

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