Москва давно полагается именно на похищение тех технологий, которые не способна производить самостоятельно.

Россия давно и сознательно полагается именно на контрабандные пути получения западных микрочипов для своей военной промышленности. Западные правительства испытывают значительные трудности с тем, чтобы перекрыть все эти давно существующие цепочки контрабанды, пишет Financial Times.

По словам Криса Миллера, профессора школы Флетчера при Университете Тафтса, из-за того, что микрочипы относятся к технологиям "двойного назначения" и подлежат более жесткому экспортному контролю, стратегия Москвы давно заключалась в банальной контрабанде готовых изделий.

"Несколько десятилетий назад российское правительство приняло решение полагаться на контрабандные технологии для некоторых из своих наиболее чувствительных оборонных применений, поскольку было бы слишком дорого производить их внутри страны, и было бы невозможно представить без них производство оружия. И поэтому выбор был сделан - просто полагаться на самые современные коммерческие возможности, контрабандой завезенные в Россию", — говорит Миллер.

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После полномасштабного вторжения России в Украину потребность в микрочипах стала еще больше. Поэтому российская разведка уделяет много внимания именно вопросам налаживания контрабандных поставок электроники.

Сейчас ячейки этой контрабандной сети есть в Ирландии, Франции, Дубае, Германии, Сингапуре, Китае, Турции, Греции и Сербии. Некоторые из них существуют с 1990-х годов. Когда у россиян возникают сомнения относительно безопасности одного маршрута контрабанды, они переходят на другой.

"Россияне понимают экспортный контроль и правила — они знают, что законно, они знают, что незаконно. Они очень хорошо умеют использовать дистрибьюторские сети для создания подставных компаний", — говорит Томас Крюгер, бывший директор по стратегической торговле и нераспространению в Совете национальной безопасности США.

Эксперты отмечают, что по большому счету Москва полагается на контрабанду и кражи технологий еще со времен Сталина. Например, первая советская ядерная бомба была создана благодаря данным, добытым советской разведкой.

Позже, когда Советский Союз пришел к выводу, что у него нет шансов догнать западное производство микрочипов, сотни офицеров разведки были отправлены по всему миру в поисках способов украсть запчасти и технологии для советской промышленности.

Россия продолжает наращивать производство оружия несмотря на санкции

Как писал УНИАН, россияне начали применять новую версию беспилотника "Ланцет", и теперь от его атак не защитят противокумулятивные решетки и антидроновые сетки. Теперь он срабатывает, не долетев до брони, как это было раньше.

При этом аналитики констатируют, что россияне отдают приоритет производству именно дронов, а не ракет. Сейчас Россия уперлась в "потолок" относительно объемов производства некоторых ракет. Зато строятся с нуля целые заводы, которые будут производить именно беспилотные летательные аппараты.

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