В РФ заявили, что видят провокацию в учениях НАТО, которые начнутся через несколько дней в Финляндии.

Учения НАТО в Финляндии, которые начнутся 26 апреля в непосредственной близости от российско-финляндской границы, "носят провокационный характер".

Как заявила официальный представитель МИД РФ Захарова в комментарии пропагандистскому "РИА Новости", "для оправдания своих агрессивных устремлений представители Североатлантического блока целенаправленно нагнетают истерию вокруг мнимой российской "угрозы", в частности активно распространяют инсинуации о планах России напасть на страны-члены организации".

Кроме того, скандальная Захарова считает, что маневры НАТО у границ РФ повышают риски возможных военных инцидентов.

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"Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий по укреплению стабильности и безопасности", - заявила она.

Учения НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, учения Steadfast Defender 2024 проходят с 24 января 2024 года до конца мая. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих 31 страны-союзника, а также партнер НАТО Швеция. Также задействовали:

более 50 Военно-Морских сил, включая авианосцы, фрегаты, корветы и эсминцы.

более 80 воздушных платформ, включая F35, FA18, Harriers, F15, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

более 1100 боевых машин, включая 166 танков, 533 боевые машины пехоты и 417 бронетранспортеров.

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