Премьер Словакии начал проходить реабилитацию, сообщило агентство.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 30 мая, прошел обследование, которое подтвердило положительные изменения его состояния здоровья после покушения.

Словацкий чиновник начал проходить реабилитацию, пишет агентство Reuters ссылаясь на сведения больницы, в которой он проходил лечение. По сведениям словацких СМИ, премьера выписали из больницы и доставили в его квартиру в Братиславе.

"Больница и правительственный офис не сразу ответили на запрос о комментарии. В больнице сообщили, что ранее в четверг Фицо прошел дальнейшее обследование, которое подтвердило положительное развитие его состояния здоровья, и что он начал реабилитацию", - говорится в материале агентства.

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Роберт Фицо был атакован - что сообщалось

Покушение на Фицо 15 мая в городе Гандлова совершил известный словацкий писатель - 71-летний Юрай Цинтула. Журналисты узнали, что чиновник получил ранения в живот и голову и перенес многочасовую операцию.

Издание Politico писало, что одна из главных причин покушения на Фицо заключается в том, что он отказался поставлять Украине оружие. По словам Цинтулы, он чувствовал себя "бессильным и разочарованным состоянием общества" после изменений, введенных правительством Фицо с момента его прихода к власти в октябре 2023 года.

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