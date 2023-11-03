Сейчас супруги поместили под административный арест, ему грозит депортация.

В Париже задержали двух нелегалов, которые по заказу "лица из РФ" рисовали на домах звезды Давида - символ еврейской религии и государства Израиль.

Об этом сообщает французское издание Europe 1. По данным СМИ, происшествие произошло в одном из парижских округов, расположенном на правом берегу Сены. Задержанные супруги прибыли из Молдовы нелегально, а шестиконечные звезды наносили по заказу лица в России.

"Двух молдаван, арестованных после нанесения звезд Давида на школу в 10-м округе, спонсировало "лицо в России"", - говорится в сообщении.

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Отмечается со ссылкой на прокуратуру, что 33-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые являются уроженцами Молдовы, задержали и поместили под административный арест. Супруги арестованы из-за унижения достоинства, которое было совершено на основании "происхождения или религии".

О злоумышленниках правоохранителям сообщил местный житель, который увидел, как они рисовали звезды.

Из-за того, что фигуранты - нелегалы, французские правоохранители планируют их депортировать в Молдову.

Антисемитизм во Франции - что известно

По данным СМИ, ранее прокуратура сообщила, что начала расследование после обнаружения звезд Давида-символа еврейской религии и государства Израиль, на нескольких зданиях в столице. Эти Звезды Давида были нарисованы синим трафаретом на нескольких фасадах зданий в 14-м округе Парижа. Расследование, открытое за повреждение имущества других лиц, обременено тем фактом, что оно было совершено из-за происхождения, расы, этнической принадлежности или религии. Это правонарушение во Франции наказывается четырьмя годами лишения свободы и штрафом в размере 30 тыс. евро.

Мэр 14-го округа Карин Пети осудила теги как "антисемитские и расистские действия".

"Этот акт празднования напоминает процессы 1930-х годов и Второй мировой войны, которые привели к уничтожению миллионов евреев", - подчеркнула она.

По данным Министерства внутренних дел Франции, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября во Франции на платформе отчетов Pharos поступило более 2500 сообщений об антисемитских действиях. В воскресенье министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти сообщил о более чем 400 арестах за эти "антисемитские действия".

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль

Напомним, утром 7 октября боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля. В ходе этой атаки погибло около 1400 израильтян и иностранцев, более 5000 получили ранения, более 200 человек были похищены и доставлены в Сектор Газа. Израильские власти заявили, что многие мирные жители и военнослужащие, подвергшиеся нападению, были замучены, в том числе – женщины и дети.

После этого Израиль заявил, что уничтожит ХАМАС и начал военную операцию, в частности, наносит с воздуха удары по Сектору Газа и недавно в анклав вошли наземные войска.

С территории анклава поступает информация, что атаки армии Израиля привели к значительным жертвам среди мирного населения. Израиль призвал обычных палестинцев эвакуироваться, но возникли проблемы. Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что ХАМАС использует гражданское население как живой щит.

В ряде стран вспыхнули акции протеста, в том числе противников Израиля, которые настаивают на прекращении ударов по Сектору Газа.

Определенные эксперты ООН заявили, что для предотвращения геноцида и гуманитарной катастрофы в Секторе Газа заканчивается время и выразили разочарование отказом Израиля.

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