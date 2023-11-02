Эксперты решительно поддержали усилия генсека ООН по обеспечению доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Время для предотвращения геноцида и гуманитарной катастрофы в секторе Газа истекает, предупредили сегодня эксперты ООН, выразив глубокое разочарование отказом Израиля остановить планы по осажденному сектору Газа.

"Мы по-прежнему убеждены, что палестинский народ находится под серьезной угрозой геноцида. Пришло время действовать. Союзники Израиля также несут ответственность и должны действовать прямо сейчас, чтобы предотвратить его катастрофические действия", - заявили эксперты.

Эксперты выразили "растущий ужас" по поводу израильских авиаударов по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы, начавшихся с ночи 31 октября, в результате которых, как сообщается, погибли и получили ранения сотни палестинцев, назвав это "наглым нарушением международного права".

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Эксперты приветствовали резолюцию Генеральной Ассамблеи о защите гражданского населения и выполнении правовых и гуманитарных обязательств, одобренную подавляющим большинством государств-членов 27 октября.

"Все признаки того, что мы достигли критической точки", - предупредили эксперты, указывая на изображения людей, отчаянно хватающих муку и другие предметы первой необходимости со склада ООН, а также тревожные новости о том, что детей заставляют пить морскую воду в отсутствие чистой воды, тревожные сообщения о пациентах, в том числе о детях, перенесших операции без анестезии, а также об инвалидах и пожилых людях, перемещенных и живущих в палатках из-за того, что дома превратились в руины.

"Ситуация в Газе достигла катастрофического переломного момента", - заявили они, предупреждая об острой потребности в продовольствии, воде, медикаментах, топливе и предметах первой необходимости, а также о риске надвигающейся угрозы для здоровья.

По словам экспертов, отсутствие топлива и разрушение инфраструктуры водоснабжения из-за постоянных обстрелов в течение трех недель лишили население сектора Газа доступа к безопасной питьевой воде.

Эксперты поддержали усилия генсека ООН по обеспечению доступа гуманитарной помощи в сектор Газа. Они также призвали к немедленному освобождению всех мирных жителей, находящихся в плену после того, как боевики ХАМАС атаковали израильские поселения 7 октября.

"Все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и праву прав человека. Мы требуем гуманитарного прекращения огня, чтобы гарантировать, что помощь дойдет до тех, кто в ней больше всего нуждается. Прекращение огня также означает, что каналы связи могут быть открыты для обеспечения освобождения заложников", - заявили эксперты.

По оценкам, 1,4 миллиона человек в секторе Газа являются внутренне перемещенными лицами, из них около 629 000 ищут убежища в 150 приютах Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ.

"Палестинский народ в секторе Газа, особенно женщины, дети, люди с ограниченными возможностями, молодежь и пожилые люди, десятилетиями терпели лишения. Мы призываем Израиль и его союзников согласиться на немедленное прекращение огня. У нас заканчивается время", - заявили эксперты ООН.

Ситуация в секторе Газа - детали

В среду, 1 ноября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь атаковала лагерь беженцев Джабалия и заявила, что уничтожила еще одного командира ХАМАС во время этого нападения. Первый удар по лагерю беженцев на севере сектора Газа привел к многочисленным смертям и был осужден ООН.

Организация Amnesty International подтвердила факт применения белого фосфора в секторе Газа и Ливане. Армия обороны Израиля ранее отрицала факт применения это вещества.

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