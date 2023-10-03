Дискуссии о помощи Украине обусловлены исключительно внутренними американскими вопросами.

Временный американский бюджет предполагает наличие значительного количества переходных средств, поэтому нет риска прекращение финансирования помощи Соединенными Штатами для Украины.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сказала в интервью "Укринформ". По ее словам, споры о распределении средств бюджета обусловлены началом американской предвыборной кампании.

"В этом году процесс принятия бюджета-2024 на фоне предвыборной кампании, которая уже фактически стартовала, начался с дискуссий о бюджете на год и договоренностей в Конгрессе по "долговому потолку". Постепенно, из-за отсутствия консенсуса все перешло к бюджетной резолюции на квартал, а впоследствии и вообще на 30 и 45 дней. Все это было обусловлено исключительно внутренними американскими вопросами", - сообщила Маркарова.

Посол уверяет, что двухпартийная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса, над усилением которой работает украинская команда дипломатов, до сих пор есть.

"Об этом свидетельствуют даже промежуточные голосования, которые состоялись на прошлой неделе. Однако, в конце концов, перед риском "шатдауна" Конгресс смог проголосовать лишь за "короткий" документ на 45 дней, который содержал исключительно программы федерального правительства", - добавила Маркарова.

В связи с этим она отметила: "С учетом того, что предварительный бюджет содержит значительные переходные средства, мы будем сейчас использовать их, поэтому риска прекращения финансирования нет".

В то же время, Маркарова выразила огорчение, что "украинские программы не были добавлены к решению на 45 дней". Однако, по ее словам, гораздо важнее получить полноценное финансирование в основном бюджетном решении.

"С субботы я провела огромное количество встреч и телефонных переговоров с членами Конгресса. Большое количество сенаторов и конгрессменов от обеих партий призвали не просто принять или сохранить поддержку Украины, но и усилить ее. К тому же администрация активно работает с Конгрессом на этим вопросом", - сообщила посол.

Она уверяет, что сейчас продолжаются очень активные переговоры о наработке нового бюджетного решения, в котором помощь для Украины должна быть предусмотрена. "Бюджет может быть принят как в виде отдельного закона, так и в виде части большего пакета финансирования Минобороны США. Поэтому и мы в посольстве, и все друзья демократии и свободы будем работать неустанно, чтобы эти переговоры были результативными", - подчеркнула Маркарова.

В США начались дискуссии о предоставлении средств Украине

Как сообщал УНИАН, на протяжении последних недель в США обострился внутриполитический кризис на фоне фактического начала предвыборной президентской кампании. Из-за позиции части республиканцев, выступающих за резкое сокращение расходов бюджета, в том числе и на помощь Украине, Конгресс не смог вовремя принять государственный бюджет на следующий финансовый год, стартующий 1 октября.

Из-за этого стране грозил так называемый "шатдаун" - резкое сокращение бюджетных расходов и фактическая остановка работы части государственного аппарата. Подобные ситуации для США являются условной нормой и случаются раз в несколько лет. На этот раз, чтобы избежать шатдауна, в Конгрессе договорились принять временный бюджет на 45 дней, в котором предусмотрены только самые необходимые расходы.

Полноценный бюджет, куда должно войти финансирование помощи Украине, должны принять за эти 45 дней, или угроза шатдауна повторится.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что принятие временного бюджета США, в котором нет новых расходов на поддержку Украины, не повлияет на уже согласованную ранее помощь.

Сейчас речь идет о наличии около 1,6 млрд долларов США на "оборонку" для Украины и 1,23 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты.

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