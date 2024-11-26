В ФСБ заявили, что есть признаки того, что неназванный дипломат якобы осуществлял "разведывательную и подрывную" деятельность, которая угрожала национальной безопасности России.

Россия выслала британского дипломата по обвинению в шпионаже. Примечательно, что это произошло всего через несколько дней после того, как российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва может нанести удар по британским военным объектам, пишет The Times.

В заявлении российской ФСБ сказано, что британский дипломат прибыл в Москву в августе, чтобы заменить одного из шести дипломатов, которые были высланы из страны – по аналогичному обвинению в шпионаже. В путинской спецслужбе добавили, что были признаки того, что также по обвинению в шпионаже.

Служба утверждала, что есть признаки того, что неназванный дипломат якобы осуществлял "разведывательную и подрывную" деятельность, которая угрожала национальной безопасности России. К обвинениям также добавили "умышленное предоставление ложной информации для получения дипломатических полномочий в России". Дипломату дали две недели на то, чтобы покинуть территорию РФ.

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Тем временем Министерство иностранных дел России заявило, что вызвало посла Великобритании в связи с высылкой британского дипломата. Ни в Министерстве иностранных дел страны, ни в посольстве в Москве комментариев журналистам не предоставили.

"Отношения между Лондоном и Москвой находятся на самом низком уровне из-за войны в Украине. На прошлой неделе Путин пригрозил, что Россия может атаковать американские и британские военные базы после того, как обе страны позволили Украине стрелять своими ракетами большой дальности по целям на территории России. Кремль ранее предупреждал, что такой шаг будет приравнен к объявлению войны России", – отмечают авторы.

Примечательно, что в январе прокремлевские активисты набросились с оскорблениями на британского дипломата из-за поддержки Британией Украины – произошло это в одном из кафе Москвы. Ее также обвинили в "распространении ЛГБТ-идей".

Ранее Кремль ограничил передвижение британских дипломатов в России – в ответ на "враждебные действия" со стороны Британии. В прошлом году РФ проинформировала британское посольство, что все дипломаты, за исключением посла, должны будут сообщать о своих поездках в радиусе 75 миль (120 км) от Москвы минимум за пять дней до такой поездки.

Российские дипломаты в Европе

С начала полномасштабной войны РФ против Украины страны Европы значительно сократили присутствие российских дипломатов на своей территории. Такие шаги предпринимали не только в начале агрессии, но и после. Так, в марте 2024 года Австрия объявила двух российских дипломатов нежелательными лицами.

Но поскольку Россия продолжает вести подрывную деятельность, угроза сохраняется. В июне 2024 года министры иностранных дел восьми стран ЕС направили письмо главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой запретить российским дипломатам свободно передвигаться по территории блока и ограничить их пребыванием в странах, где они аккредитованы.

Его подписали министры Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии. Отмечалось, что разведка, пропаганда или даже подготовка диверсий является основной нагрузкой для большого количества российских дипломатов в ЕС.

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