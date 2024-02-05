По словам кремлевской пропагандистки, американцы "смириться с этим не могут, и не смогут, и не смирятся".

Россия смогла бы уничтожить Соединенные Штаты Америки за один час. С таким заявлением выступила кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения.

"Мы единственная страна в мире за всю историю Соединенных Штатов и до сих пор, которая может полностью уничтожить Соединенные Штаты. Например, за час. Ну, не важно, за сколько - но теоретически может. И больше таких стран нет. И они смириться с этим не могут, и не смогут, и не смирятся", - заявила Симоньян.

Как известно, ранее в этом месяце другой российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия должна нанести удар по штаб-квартире НАТО, которое поддержало военные усилия Украины, и такой шаг спровоцировал бы гораздо более широкую войну.

В середине января бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что украинские атаки на ракетные пункты на территории России из оружия, предоставленного США или НАТО, могут спровоцировать ядерный ответ со стороны Кремля.

Угрозы Западу со стороны РФ - последние новости

В России пригрозили ударить по Польше. Так, российский топ-пропагандист Дмитрий Киселев обвинил США в уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью и пригрозил ударом по аэропорту в польском Жешуве.

Также УНИАН сообщал, что на росТВ заявили, что Украину "оккупировали" евреи и НАТОвцы. По словам коллаборанта Александра Семченко, украинцы только выиграют, если Россия освободит их от "еврейской камарильи Зеленского", которая выполняет "функции оккупационной администрации, а оккупантами являются НАТОвцы".

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