Пророссийские субъекты провели спуфинг-атаку и нарисовали большой символ войны Z. Подделка данных AIS увеличивает риск аварий на море.

Россия удаленно подделала данные автоматической идентификационной системы (AIS) коммерческих судов, чтобы создать изображение 65-километрового рашистского символа Z на Черном море. Он был виден в программном обеспечении отслеживания с открытым исходным кодом.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный Geollect с 14 мая 2023 года, пишет Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

"AIS используется для отслеживания судов, в том числе для обеспечения их безопасности. Следы на изображении свидетельствуют о скорости судна до 102 узлов (188 км/ч), что означает, что они были подделаны", - говорится в сообщении.

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В британской разведке отмечают, что пророссийские субъекты, предположительно, провели спуфинг-атаку (когда лицо или программа маскируется под другое с помощью фальсификации данных, - УНИАН) как информационную операцию, чтобы, попытаться поднять моральный дух россиян перед ожидаемым украинским контрнаступлением.

"Подделка данных AIS увеличивает риск аварий на море. Несмотря на виртуальные информационные операции России в Черном море, ее физический флот остается уязвимым: 24 мая 2023 года был атакован корабль сбора разведданных "Иван Хурс"", - сообщили в разведке Британии.

Атака на российский корабль Иван Хурс - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 мая посийские телеграм-каналы сообщили, что вблизи берегов Турции морские дроны якобы атаковать разведывательный корабль РФ"Иван Хурс".

После этого так называемые "власти" Крыма объявили о закрытии Крымского моста. В этот же день Россия срочно вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров".

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